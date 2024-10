Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Polizei kontrolliert 16 Gaststätten/Mehrere Verstöße festgestellt

Odenwaldkreis (ots)

Insgesamt 16 Gaststätten in Erbach, Michelstadt, Bad König und Höchst kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Odenwald am Mittwochabend (09.10.) in der Zeit zwischen 18.00 und 23.15 Uhr.

Hierbei nahmen die Polizisten 31 Personen genauer unter die Lupe und stellten unter anderem zehn Ordnungswidrigkeiten fest. Die Polizei versiegelte in diesem Zusammenhang sechs in den Räumlichkeiten aufgestellte Spielautomaten, die nicht den Vorschriften entsprachen. Die Verantwortlichen erwarten nun Bußgelder. Zudem wurden durch die Baubehörde des Kreises vereinzelt Mängel in den Lokalitäten bemerkt. So war in einem Lokal in Erbach unerlaubterweise der Durchgang zu einer angrenzenden Gaststätte möglich und eine Notausgangstür war verschlossen. In einer Lokalität in Höchst geht das ebenfalls an den Kontrollen beteiligte Finanzamt Darmstadt nun gesondert dem Verdacht einer Steuerstraftat in eigener Zuständigkeit nach.

