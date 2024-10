Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Duo hatte es auf Goldkette abgesehen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem versuchten Raub am späten Mittwochabend (9.10.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern haben. Gegen 22.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten Hilferufe in der Frankfurter Straße im Bereich der Kahlertstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 63-Jähriger in einem dortigen Hinterhof in seinen Wagen einsteigen, als er von einem Unbekannten attackiert wurde. Dieser griff von hinten an die Goldkette des Mannes aus Mörfelden-Walldorf und sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Er setzte sich gegen den Angreifer jedoch zur Wehr und erlitt im Rahmen der anschließenden Auseinandersetzung Stichverletzungen an der Schulter und am Bein. Ohne Beute flüchtete der Täter sowie ein Komplize vom Tatort. Beide sollen dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert gewesen sein. Bei der Flucht nutzte einer der Tatverdächtigen ein weißes Mountainbike, das in der Nähe abgestellt war. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Der 63-Jährige kam in ein Krankenhaus. Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt das Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

