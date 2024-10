Darmstadt (ots) - Um Ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet das 2. Polizeirevier in Darmstadt einen Termin zur Fahrradcodierung an. Das Serviceangebot findet am Samstag (19.10.) von 11 bis 14 Uhr beim Farbenkrauth in der Heidelberger Straße 195 in 64285 Darmstadt statt. Anmeldungen für die Fahrradcodierung werden vom 7.10 bis 11.10. zwischen 8-12 Uhr unter der Telefonnummer 06161/969-41254 ...

