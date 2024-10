Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Gegenstände im Gebüsch angezündet - wer weiß etwas?

Viersen-Helenabrunn (ots)

Am Montagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr haben bislang Unbekannte in einem Gebüsch am Don-Bosco-Weg in Helenabrunn diverse Gegenstände, darunter Kleidungsstücke, in Brand gesetzt. Zwei Zeuginnen trafen auf zwei ihnen unbekannte Teenager. Sie wollten aus Mönchengladbach sein. Außerdem seien sie nur zufällig vorbeigekommen und hätten mit dem Ausbruch des Brandes nichts zu tun. Da sie bereits vor den beiden Frauen am Brandort waren, könnten sie wichtige Zeugen sein. Die Polizei sucht nun unter anderem diese beiden jungen Männer, von denen einer kurze helle Haare und eine kräftige Statur gehabt haben. Der andere war eher schmal und trug seine dunklen Haare länger. Wer erkennt nach dieser Beschreibung die beiden, die sich vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei vom Einsatzort entfernten? Außerdem sucht die Polizei mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (843)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell