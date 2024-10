Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ist ein Unfall passiert? Polizei ermittelt und sucht Jungen auf Fahrrad

Viersen (ots)

Vorsorglich meldete ein 37-jähriger Viersener bei der Polizei einen möglichen Verkehrsunfall. Er war am Donnerstag vergangener Woche mit seinem Auto gegen 18.30 Uhr auf der Sittarder Straße in Richtung Süchteln unterwegs. Er bog in ein Grundstück ab und sah dann im Rückspielgel, dass ein etwa 10 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad hinfiel. Der 37-Jährige ist sich sicher, dass es beim Abbiegen zu keinerlei Kollision gekommen war. Er hielt an und stieg aus, um nach dem Jungen zu schauen. Dieser war aber schon weitergefahren. Den Jungen konnte er auch nicht weiter Beschreiben. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei und sucht den Jungen oder Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Meldungen bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (841)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell