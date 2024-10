Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Unfall beim Abbiegen - Rollerfahrer wird leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Montag gegen 16.00 Uhr war ein 74-jähriger Rollerfahrer aus Tönisvorst auf der Raiffeisenstraße in Anrath in Richtung Bogenstraße unterwegs. An der Ampel zu Lerchenstraße kam ihm ein 56-jähriger Pkw-Fahrer entgegen, der bei Grünlicht nach links in die Straße 'Auf dem Sand' abbog. Es kam zur Kollision, bei welcher der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Fehler beim Abbiegen und Wenden sind immer noch zwei der Hauptunfallursachen. Im Jahr 2023 wurden 30 Prozent der Unfälle auf den Straßen im Kreis Viersen mit Personenschaden dadurch verursacht. Deswegen erlauben Sie uns den kleinen Hinweis: Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sie abbiegen. Werfen Sie lieber noch mal einen Extrablick in alle Richtungen. /wg (840)

