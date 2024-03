Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweis zu einer Verkehrsunfallflucht in Roggentin

Güstrow/ Sanitz (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Verkehrsunfallflucht in Roggentin. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete auf einem Parkplatz am Globusring eine Fahrzeugführerin, die beim Rangieren rückwärts mit ihrem Daihatsu gegen einen VW stieß und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der entstandene Sachschaden an dem VW beträgt etwa 2000EUR. An der Wohnanschrift konnte die 56-jährige, deutsche Fahrzeughalterin angetroffen werden, als sie gerade ihren Einkauf aus dem Auto lud. Bei der Unfallverursacherin konnte im weiteren Verlauf ein Atemalkoholwert von 1,9 Promille festgestellt werden. Sie gab an, dass sie gerade vom Einkaufen kam und zuvor eine nicht bestimmte Menge Weißwein getrunken hätte. Weiterhin wies ihr Fahrzeug die entsprechenden Unfallschäden im Heckbereich auf. Der Sachschaden wird hier auch auf etwa 2000EUR geschätzt. Gegen die 56-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der Führerschein wurde durch die Einsatzbeamten des Polizeireviers Sanitz sichergestellt.

