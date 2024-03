POL-GÜ: Diebstahl von Leichtmetallgittern einer Kuhkoppel bei Gnoien

Gnoien (ots) - Am frühen Nachmittag des 17.03.2024 befanden sich Einsatzkräfte der Teterower Polizei in Gnoien anlässlich einer Bedrohung im Einsatz. Ausgangspunkt des Einsatzes war der gegen 14:20 Uhr bei der Polizei eingegangene Hinweis einer 28-jährigen Rostockerin, die zuvor durch einen 33-jährigen Mann per WhatsApp mit dem Tode bedroht worden war. Nebst der ...

mehr