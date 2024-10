Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Dritter Einbruch in Cafeteria einer Turnhalle

Tönisvorst-Vorst (ots)

Bereits zum dritten Mal ist jetzt in die Cafeteria der Rudi-Demers-Halle am Wiemespfad in Vorst eingebrochen worden.

Die anderen beiden Einbrüche ereigneten sich in der vorletzten Woche und genau ein Jahr zuvor. Dabei waren jeweils Bargeld und Laptops entwendet worden.

Diesmal hatten es der oder die Unbekannten auf Süßigkeiten, Kindergetränke und eine Musikbox abgesehen. Außer der Tür zur Cafeteria brachen der oder die Unbekannten noch zwei Schränke im Flurbereich auf, entwendeten daraus aber nichts. Die Tatzeit liegt diesmal zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 15 Uhr am Montagnachmittag. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in diesesr Zeit verdächtige Beobachtungen rund um die Rudi-Demers-Halle gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (842)

