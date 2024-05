Feuerwehr Nürnberg: Kellerbrand - Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Nürnberg

Nürnberg (ots) - Ein Baustellenunfall in der Wassertorstraße forderte am Morgen des 02.Mai die Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes. Ein verletzter Bauarbeiter musste aus einem circa 6m tiefen Schacht gerettet und verletzt in eine Nürnberger Klinik gebracht werden. Gegen 09:37 ...

