POL-MFR: (836) Auffahrunfall auf Frankenschnellweg - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Greding (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.07.2023) auf Montag (17.07.2023) brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in Greding (Lkrs. Roth) ein und entwendeten Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 03:15 Uhr eine Seitenscheibe des Marktes in der Kindinger Straße ein und drangen auf diese Weise ins Gebäude ein. ...

