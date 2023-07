Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (834) Einbruch in Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht

Greding (ots)

In der Nacht von Sonntag (16.07.2023) auf Montag (17.07.2023) brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in Greding (Lkrs. Roth) ein und entwendeten Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 03:15 Uhr eine Seitenscheibe des Marktes in der Kindinger Straße ein und drangen auf diese Weise ins Gebäude ein.

Im Kassenbereich brachen sie mehrere Rollcontainer auf und entwendeten hauptsächlich Zigaretten. Nach bisherigen Schätzungen dürfte sich sowohl der Sach- als auch der Entwendungsschaden auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in Hinblick auf verdächtige Fahrzeuge oder ortsfremde Personen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

