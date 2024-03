Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brennender LKW-Anhänger im Nürnberger Hafen: Akkus machen der Feuerwehr das Leben schwer

Nürnberg (ots)

Ein brennender LKW-Anhänger hat gegen Mittag die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr in Nürnberg beschäftigt.

Gegen 11:30 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwachen 4, 5 und der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt zu einer Spedition in den Nürnberger Hafen gerufen. Ein Brand in einem LKW wurde dort durch Mitarbeiter der Spedition entdeckt. Diese konnten den LKW mit Auflieger noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf eine Freifläche verfahren und die Zugmaschine abtrennen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte befand sich der hintere Teil des Laderaums bereits im Vollbrand. Durch die Vornahme von zwei Strahlrohren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Da es sich bei Teilen der Ladung, nach Aussage der Spedition, um Li-Ionen Akkus handeln könnte, wurde das Brandgut aus dem Auflieger entfernt und in Schuttmulden zwischengelagert.

Nachlöscharbeiten waren so einfacher durchführbar und Akkureste konnten hierdurch vom restlichen Brandgut getrennt werden.

Nach drei Stunden Entladearbeit unter Atemschutz und dem abschließenden Einsatz eines Spezialbaggers konnten die letzten Glutnester gelöscht und der Einsatz beendet werden.

Verletzte gab es nicht.

Über die Höhe des Sachschadens können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell