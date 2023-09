POL-MS: Über Zaun geklettert und eingebrochen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "Carl-Gustav B.-T. aus LWL-Klinik in Münster vermisst" (ots 5.9., 16:24 Uhr) Der seit dem 24. August 2023 aus dem LWL-Pflegezentrum an der Kinderhauser Straße vermisste 63-jährige Carl-Gustav B.-T. ist wohlbehalten in einer Großstadt angetroffen worden. Er ist nun in Begleitung auf dem Weg zurück nach Münster. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er sich ...

