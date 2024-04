Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze durch Sturmböen

Nürnberg (ots)

Am späten Montagabend gegen 21:00 Uhr führten Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h zu zahlreichen Flur- und Sachschäden im Einsatzgebiet der Integrierten Leitstelle (ILS) Nürnberg.

In den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Fürth und Nürnberger Land wurden in Summe über 50 unwetterbedingte Einsätze durch die ILS alarmiert und durch die zuständigen Feuerwehren an den Einsatzstellen abgearbeitet. In den meisten Fällen handelte es sich bei den vorgefundenen Lagen um umgestürzte Bäume oder durch den Wind losgerissene Teile, die von den Einsatzkräften entfernt oder gesichert wurden. In einigen Fällen war aber auch ein erheblicher Sachschaden zu verzeichnen.

Ein nennenswert großer Baum mit einem Durchmesser von 120cm kippte im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer über die Fahrbahn. Trotz eines hohen Personaleinsatzes und einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF), einer Drehleiter (DLK), einem Kleinalarmfahrzeug (KLAF), einem Rüstwagen (RW 2) und einem Gerätewagen Kran (GW-Kran) konnte der Baum erst nach mehreren Stunden Einsatzzeit beseitigt werden. An derselben Einsatzstelle wurden auch mehrere Löcher in einer Glasfassade, die der umfallende Baum hinterlassen hatte, durch die Feuerwehr verschlossen.

Im Stadtteil Greuth riss der Wind Teile der Verankerung eines Zirkuszeltes los. Nachdem der gefahrdrohende Zustand beseitigt war, sicherten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg die Einsatzstelle großräumig ab und übergaben die Lage dem Besitzer. Menschen oder Tiere kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Laufamholz, Altenfurt und Höfles unterstützten die Berufsfeuerwehr Nürnberg bei der Abarbeitung der Einsätze. (TB)

