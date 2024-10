Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Kripo durchsucht Wohnung/Rund halbes Kilo Amphetamin in Gefrierfach

Reichelsheim (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss, am Dienstag (08.10.) die Wohnräume eines 37 Jahre alten Mannes. Unter der Anschrift wohnt zudem eine 33-jährige Frau.

In einem Gefrierfach stießen die Fahnder hierbei auf über 500 Gramm Amphetamin. Daneben wurden in den Räumlichkeiten noch LSD-Trips, mehrere Gramm Haschisch, Marihuana und Ecstasy beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich anschließend der Verdacht, dass das tiefgefrorene Amphetamin einem 35 Jahre alten, nicht dort wohnhaften Mann gehören könnte. Die Polizei durchsuchte daraufhin auch dessen Wohnung in Reichelsheim und fand anschließend neben mehreren Gramm Haschisch, Marihuana und 20 Ecstasy-Pillen noch Pistolenmunition des Kalibers 9 mm, Schrotmunition sowie sieben sogenannte Polenböller ohne Kennzeichnung.

Alle drei Personen werden zunächst von der Polizei vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell