Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt, Unfallflucht Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (09.10.2024) zwischen 20.00 und 22.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz hinter den Hochhäusern in der Steinackerstraße ein parkender schwarzer BMW beschädigt. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über den Langbeuneweg. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 1800.-EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer: 06154 / 6330-0 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Maier, POK

