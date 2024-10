Riedstadt (ots) - Das Büchnerhaus in der Weidstraße geriet in der Zeit zwischen Sonntagabend (06.10.) und Dienstagnachmittag (08.10.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang, brachen ihre Tat anschließend aber ab, ohne etwas zu entwenden. Die Kriminellen hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen ...

