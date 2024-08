Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Frau aus Issum nach Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (2. August 2024) kam es gegen 10:00 Uhr am Kreisverkehr Breslauer Straße / Königsberger Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Issum befuhr mit einem Pedelec den rechten Radweg der Königsberger Straße aus Fahrtrichtung Issum kommend und beabsichtigte im weiteren Verlauf der Fahrt in Fahrtrichtung Breslauer Straße abzubiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden. Die Frau wurde aufgrund Ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern (02831 1250) nach Zeugen, welche Aussagen zum möglichen Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell