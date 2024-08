Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kontrolle über Pedelec verloren: 54-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Sonntag (4. August 2024) kam es gegen 00:30 Uhr an der Örtlichkeit "Velder Dyk" in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Twisteden und stieß dort mit einer Warnbarke einer temporären Baustelle zusammen. Die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Das Pedelec und die Warnbarke der temporären Baustelle blieben unbeschädigt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell