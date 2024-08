Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch: Täter entwenden Silbergeschirr und Schmuck

Goch-Asperden (ots)

Am Freitag (2. August 2024) kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr an der Triftstraße in Goch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten eine Tür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten Sie, entwendeten Silbergeschirr sowie diverse Schmuckgegenstände (eine präzisere Benennung der Gegenstände ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

