Pfungstadt (ots) - In der Nacht zum Samstag (12.10.) konnte eine Streife zwei junge Männer vorläufig festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen, 20 und 24 Jahre alt, waren gegen 1:25 Uhr in der Waldstraße dabei beobachtet worden, wie sie sich an mehreren unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machten. Anschließend fahndeten mehrere Streifen erfolgreich nach den ...

mehr