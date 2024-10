Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen/Darmstadt: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Reinheim-Georgenhausen/Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

In Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt in Georgenhausen am Samstagmittag (12.10.2024, wir haben berichtet), beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses gegen den 58-jährigen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Der 58-Jährige wurde daraufhin am Montagnachmittag (14.10.) dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 58-Jährige ist dringend verdächtig, in einer Werkstatthalle auf einem Grundstück in der Hirschbachstraße in Georgenhausen auf den 42-jährigen Mieter seiner Wohnung auf dem gleichen Gelände mehrmals geschossen und ihn auch mit einer Eisenstange geschlagen zu haben. Nach der Tat war er mit seinem Auto geflüchtet. Er konnte im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen am Sonntagfrüh (13.10.2024, wir haben berichtet) von der Polizei lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der Tatortaufnahme und Spurensicherung stellten die Beamten in der Werkstatthalle sowohl die mutmaßliche Tatwaffe als auch eine Eisenstange sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5885181 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5885229

