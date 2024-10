Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gasthof - Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots)

Am Dienstagmorgen (01.10.2024) wurden die Beamten der Kriminalpolizei zu einem Einbruch in einen Gasthof in der Bergstraße in Merzenich gerufen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 00:45 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Die Einbrecher brachen im Inneren des Gasthofs die Kasse auf und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Darüber hinaus entwendeten sie einen Sparkasten. Über den genauen Inhalt des Sparkastens konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell