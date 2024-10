Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Merken

Düren (ots)

Am Dienstag (01.10.2024) verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Quirinusstraße. Der Täter drang in das Objekt ein und suchte augenscheinlich gezielt das Schlafzimmer auf, welches er durchsuchte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendete der Täter zwischen 16:35 Uhr und 17:10 Uhr mindestens eine Armbanduhr und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

