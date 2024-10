Polizei Düren

POL-DN: Senioren-Schauspielgruppe sensibilisiert mit Theaterstücken zu Betrugsmaschen - Veranstaltung ein voller Erfolg

Düren (ots)

Am Sonntag (29.09.2024) fand zum dritten Mal eine Veranstaltung der Senioren-Schauspielgruppe Jülich in Kooperation mit dem Seniorenrat der Stadt Düren, dem Seniorenbeirat der Stadt Jülich und der Polizei Düren statt. Diesmal durften sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren im evangelischen Gemeindehaus an den gekonnten Darstellungen der Laienschauspieler erfreuen.

Die Schauspielgruppe stellte in humorvollen und zugleich lehrreichen Szenen gängige Betrugsmaschen vor. Darunter befanden sich der "Schockanruf", der "falsche Polizeibeamte" sowie der Betrug über Messenger-Dienste. Jede dieser Szenen zeigte auf anschauliche Weise, wie die Betrüger vorgehen, und machte die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Gefahren aufmerksam. Im Anschluss an jede Szene bot Kriminalhauptkommissar Markus Gerhold aus dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz weitergehende Informationen und beantworteten Fragen aus dem Publikum.

Mit über 50 Anwesenden war die Veranstaltung erneut ein voller Erfolg und setzte die Reihe der gemeinsamen Aufklärungsveranstaltungen erfolgreich fort. Auch dieses Mal stand im Vordergrund, insbesondere Seniorinnen und Senioren im Alltag vor Betrügereien zu schützen. Die Polizei Düren dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und freut sich auf eine Fortsetzung der wertvollen Zusammenarbeit.

