Polizei Düren

POL-DN: Dürenerin unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis verursacht Verkehrsunfälle

Düren (ots)

Am Montagmorgen (30.09.2024) wurde eine 20-jährige Dürenerin um 6:10 Uhr im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten informiert, dass die Frau in auffälliger Weise extreme Schlangenlinien mit ihrem Pkw fuhr.

Nachdem die Beamten die Frau anhielten, rollte ihr Fahrzeug ungebremst auf den Streifenwagen zu. Trotz wiederholter, lauter Hinweise der Beamten, die sie zum Anhalten aufforderten, reduzierte sie ihre Geschwindigkeit nicht, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam.

Ein anschließender Drogentest ergab, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Zudem gab sie an, während der Fahrt einen weiteren Unfall verursacht zu haben, konnte sich jedoch nicht an den genauen Unfallort erinnern. Die Ermittlungen ergaben, dass bereits ein Unfall in der Frankenstraße in Nideggen bekannt war, der bereits durch die Polizei aufgenommen wurde.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Dürenerin über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der von ihr verursachte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und untersagte der Frau die Weiterfahrt. Gegen sie sowie den Halter des Fahrzeugs, der es ihr gestattete, das Fahrzeug zu führen, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell