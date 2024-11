Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - E-Bike gestohlen - Verdacht: Fahren unter Betäubungsmitteln

Plettenberg (ots)

EEine 62-jährige Frau wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Scharnhorstraße bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, hatte sie ihre Handtasche an den Griff des Einkaufswagens gehängt. "Nur einmal" sei sie "fahrlässig" gewesen, berichtete sie der Polizei: Im Bereich der Fleischtheke habe sie den Wagen kurz aus den Augen gelassen. Das genügte offenbar: An der Kasse sei ihr sofort aufgefallen, dass die Handtasche leichter war - das Portemonnaie war weg. Darin steckten Papiere, diverse Bank- und Kreditkarten und Bargeld. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht: Taschendiebe suchen oft in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Breddestraße ein E-Bike gestohlen. Die Nutzerin hatte das Fahrrad nach ihren Angaben neben dem Haus "abgeschlossen" und "versteckt". Es handelt sich um ein Pedelec der Derby Cycle Werke.

Am Montagmittag kontrollierte die Polizei auf der Ziegelstraße einen 64-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, die sich durch einen freiwilligen Drogenvortest verdichteten. Der Mann wurde zur Blutproben-Abnahme zur Wache gebracht. Die Polizeibeamten untersagten das Führen erlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis zur vollständigen Ausnüchterung. Der Fahrer bekam eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell