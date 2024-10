Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagnachmittag auf der B 312 auf Höhe Metzingen gekommen. Kurz nach 14 Uhr war ein 26 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens auf Einsatzfahrt bremste der vorausfahrende Verkehr ab. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Transporter daraufhin auf den Saab eines 50 Jahre alten Mannes auf. Der Saab kollidierte wiederum mit einem vorausfahrenden Volvo-Laster, der von einem 47-Jährigen gelenkt wurde. Ob der Saab dabei auf den Laster aufgeschoben wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beim Unfall verletzten sich der 50-Jährige und seine Mitfahrerin im Alter von 68 Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Vom Rettungsdienst wurde die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro. Der Saab war zudem nicht mehr fahrtauglich. Auf den Sprinter des 26-Jährigen war unmittelbar nach der ersten Kollision noch eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda aufgefahren. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Gartenstraße / August-Sauter-Straße im Stadtteil Ebingen ereignet hat. Eine 82-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der August-Sauter-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in diese ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Skoda Octavia, dessen 50 Jahre alter Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Gartenstraße von links kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Skoda leicht verletzt. Er konnte nach der Unfallaufnahme aber selbständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen werden auf jeweils etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

