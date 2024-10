Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Ärztin geschlagen, Seniorinnen betrogen, Einbruch, Caddy gestohlen

Brand einer Gartenhütte (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Hütte auf einer Grünfläche zwischen der Burgstraße und der Inneren Kelterstraße ist die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen ausgerückt. Gegen 1.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen, sodass keine Gefahr für umliegende Gebäude bestand. Die Gartenhütte selbst war nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden (jb)

Reutlingen (RT): Ärztin getreten

Gegen einen 39-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Zentralen Notaufnahme eines Krankenhauses in der Steinenbergstraße am Montagmittag. Der stark alkoholisierte Mann hatte zuvor an seiner Wohnanschrift offenbar eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei nicht unerheblich verletzt. Er war daher vom Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden. Als eine Ärztin der Notaufnahme den auf einer Behandlungsliege befindlichen 39-Jährigen gegen zwölf Uhr versorgen wollte, trat dieser mit dem Fuß in deren Richtung und traf die Frau im Gesicht. Die Ärztin wurde hierdurch leicht verletzt. Der weiterhin aggressive Mann musste mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung überwältigt und geschlossen werden. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Metzingen (RT): Unfall auf der B 312

Zwei leicht verletzte Fahrer und ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines heftigen Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B 312 bei Metzingen. Ein 24-Jähriger war gegen 16.35 Uhr mit einem Audi A3 auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Abschleifung zur B 28 in Richtung Bad Urach kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Von dort aus wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und stieß mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Opel Zafira eines 58 Jahre alten Mannes zusammen. Im weiteren Verlauf kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit dem Betonfundament der dortigen Brücke zusammen und blieb letztendlich teilweise auf dem Grünstreifen stehen. Der Opel kollidierte ebenfalls noch mit der Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Gegenüber der Polizei gab der 24-Jährige an, dass die Lenkung und seine Bremsen aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr richtig funktioniert hätten. Entsprechende Überprüfungen der Verkehrspolizei hierzu dauern an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da bei dem jungen Mann eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde sowie der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Beide Tests waren positiv verlaufen. (ms)

Eningen u. A. (RT): Dreiste Betrügerin schädigt Seniorin

Eine Seniorin aus Eningen ist am Montagvormittag Opfer einer dreisten Betrügerin geworden. In einem Telefonat gab sich die Kriminelle als Beamtin der Kriminalpolizei aus und gaukelte der Frau die bekannte und frei erfundene Geschichte vor, eine ihrer Nachbarinnen sei überfallen und ausgeraubt worden. Zur angeblich sicheren Aufbewahrung ihrer Wertgegenstände kam die Täterin an die ihr mitgeteilte Anschrift. Dort übergab die Seniorin einen tragbaren Tresor mit diversen Wertsachen und eine von der Betrügerin verlangte Vollmacht für ein Bankschließfach. Nachdem die bislang unbekannte Täterin das Haus verlassen hatte, erkannte die Geschädigte den Betrug und verständigte die richtige Polizei, sodass kein weiterer Vermögensschaden mehr entstand. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (gj)

Esslingen-Altbach (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw hat sich am Montagabend in Altbach ereignet. Ein 78-Jähriger wollte gegen 18 Uhr mit seinem Roller Piaggio von der Industriestraße kommend nach links in die L 1204 abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende, 47 Jahre alte Hyundai-Fahrerin. Diese konnte zwar noch durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern, aufgrund der Schrecksituation geriet der Rollerfahrer jedoch nach rechts, prallte gegen den Bordstein und stürzte. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (gj)

Nürtingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Gegen 13.10 Uhr war ein 65 Jahre alter Mann mit einem Peugeot auf der Nürtinger Straße unterwegs und übersah beim Abbiegen auf einen Parkplatz einen in gleicher Richtung fahrenden 64-Jährigen auf einem Trekkingrad. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte in der Folge auf den Asphalt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 64-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird jeweils auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)

Nürtingen (ES): Qualm aus Auto

Ein Auto hat am Montagnachmittag auf der B 313 bei Nürtingen zu qualmen begonnen. Gegen 15.45 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer Rauch aus einem neben ihm fahrenden Mercedes und machte die Lenkerin darauf aufmerksam. In der Folge löschte er den Wagen mit einem Feuerlöscher ab. Durch die alarmierte Feuerwehr wurden noch die notwendigen Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Adenauerbrücke erlitten. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr den Gehweg der Brücke in Richtung Berkheim. Als ihm ein weiterer Radler entgegenkam, verlor der Mann das Gleichgewicht und stieß mit dem Pkw eines 55 Jahre alten Mannes zusammen, der von Berkheim herkommend unterwegs war. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeuigen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (ms)

Denkendorf (ES): Essen auf Herd

Verbrannter Geruch und der Alarm eines Rauchmelders haben am Montagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Achalmstraße geführt. Gegen 14.30 Uhr alarmierten Nachbarn die Rettungskräfte nachdem in der Wohnung niemand geöffnet hatte. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein vergessener Topf auf dem eingeschalteten Herd hatte zu der starken Rauchentwicklung geführt. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Ein nennenswerter Sachschaden war nach derzeitigem Stand nicht entstanden. (jb)

Neuffen (ES): Mit geparktem Wohnwagen kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine zwölfjährige Radlerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das Mädchen war kurz vor 20.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in ortsauswärtige Richtung unterwegs, als sich im Bereich des Bahnhofs ersten Ermittlungen zufolge Schnürsenkel von am Lenker hängenden Schuhen im Vorderrad verfingen. Beim Versuch, diese zu entfernen, prallte die Radlerin gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand stehenden Wohnwagen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Zwölfjährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Jettenburg

In ein Wohnhaus in der Straße Im Wengert ist am Montag eingebrochen worden. Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr beschädigte der Täter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Das Polizeirevier Tübingen hat die ersten Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Diebesgut aufgenommen. (rd)

Rottenburg (TÜ): Am Telefon betrogen (Warnhinweis)

Um Bargeld, Schmuck und Wertsachen von hohem Wert ist eine Seniorin am Montag von unbekannten Telefonbetrügern gebracht worden. Ein Unbekannter hatte die Frau gegen 14 Uhr angerufen und sich als angeblicher Kriminalbeamter ausgegeben. Mit der üblichen Masche, vor der Polizei ständig warnt, gaukelte der Betrüger der Frau vor, Einbrecher seien in ihrer Nachbarschaft unterwegs und hätten bereits eine Frau überfallen. Mit dieser frei erfundenen Geschichte brachte der Anrufer die Frau im Verlaufe des Telefonats dazu, ihr gesamtes Bargeld und Wertsachen in Kochtöpfen verpackt vor dem Haus abzulegen. Als sie geraume Zeit später ihre Töpfe ins Haus holte, waren diese leer.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Sie werden betrogen. Alles was Sie diesen Anrufern übergeben, ist unwiederbringlich verloren! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (cw)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Lenkerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L 371 bei Hirschau in eine Klinik eingeliefert werden. Die 83-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte am Ortsende nach links auf den Parkplatz des Friedhofs abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 74 Jahre alten Frau. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Seniorin mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 10.500 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall mit Personenschaden

Ein Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag auf der K 7103 ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 25 Jahre alter Audi-Lenker auf der Kreisstraße von Hausen im Killertal in Richtung Onstmettingen unterwegs und bremste ab, um nach links in eine Parkbucht abzubiegen. Hierzu hatte er den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt. Ein nachfolgender 34-Jähriger auf einer Kawasaki Ninja sah dies offenbar zu spät und kollidierte mit dem Heck des Pkw. Der Biker wurde auf den Kofferraum des Pkw aufgeladen und von diesem abgewiesen. Auf der Fahrbahn kam der 34-Jährige schließlich zum Liegen. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.500 Euro. (mr)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Weißer VW Caddy gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein weißer VW Caddy ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Tailfingen gestohlen worden. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete der bislang unbekannte Täter das Fahrzeug zwischen 21 Uhr und 6.20 Uhr. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen BL-MJ 1991 und einem großflächig mit blauem Schriftzug angebrachten Firmennamen war unverschlossen und der Schüssel befand sich im Fahrzeuginnern. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/955-0 um Hinweise. (gj)

