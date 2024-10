Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätte, Sportheim und Schule; Verkehrsunfälle; Auto aufgebockt; Verdächtige Wahrnehmung; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Sickenhäuser Straße sind Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die Kriminellen gegen 1.45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben, die sie in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchten, wobei sie weitere verschlossene Türen mit brachialer Gewalt öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen sie bei ihrer Suche nach Stehlenswertem lediglich auf einen kleinen Bargeldbetrag, den sie mitgehen ließen. Der hinterlassene Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro übersteigt den Wert des bislang bekannten Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

St. Johann (RT): Pkw kollidieren frontal

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag zwischen Upfingen und Sirchingen ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes GLK gegen zehn Uhr die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Sirchingen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam es im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve zur Kollision mit der entgegenkommenden A-Klasse eines 84-jährigen Pkw-Lenkers. Dieser hatte noch versucht, mit seinem Wagen nach rechts auszuweichen, konnte den versetzten Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht der Kollision von der Fahrbahn ab und letztlich in den angrenzenden Wiesengrundstücken zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von Abschleppfirmen geborgen und abtransportiert werden. (gj)

Bempflingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der K1233 in die K1231 ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 6.25 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Kreisstraße von Altdorf herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die K1231 nach rechts in Richtung Bempflingen einbiegen. Dort missachtete er die Vorfahrt eines 62-Jährigen, der mit seinem Smart fortwo von Großbettlingen in Richtung Bempflingen fuhr. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Smart-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Altdorf (ES): In Sportheim eingebrochen

In ein Sportheim in der Kirchstraße ist zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, acht Uhr, eingebrochen worden. Über eine Tür verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Inneren. Entwendet wurde nichts. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rd)

Wendlingen (ES): Fahrzeug aufgebockt

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen auf dem Parkplatz eines Autohauses im Bereich Boßlerstraße / Neuffenstraße sein Unwesen getrieben. Der Kriminelle machte sich in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, acht Uhr, an einem dort stehenden VW Golf zu schaffen, montierte sowohl die Reifen des Wagens als auch die an der Vorderachse montierte Bremsanlage ab und entwendete die Gegenstände. Der Pkw war dazu mittels Pflastersteinen aufgebockt worden. Der Gesamtwert der gestohlenen Teile beträgt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

Ostfildern (ES): Mann löst größeren Polizeieinsatz aus (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalles am Sonntagnachmittag vor einer Gaststätte in der Parksiedlung am Herzog-Philipp-Platz. Eine Passantin alarmierte kurz vor 17 Uhr die Polizei und meldete einen bislang unbekannten Mann, der vor der Gaststätte herumschreien und hierbei mutmaßlich auch eine Schusswaffe in der Hand halten soll. Aufgrund dessen rückten gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung und auch der Rettungsdienst zum Einsatzort aus. Der Unbekannte hatte sich zwischenzeitlich entfernt und konnte im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatte, unter Telefon 0711/341698-30, um Hinweise. (gj)

Neuhausen/Fildern (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In eine Schule in der Klosterstraße ist im Lauf des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, sieben Uhr, drang ein Unbekannter in das Schulgebäude ein und suchte darin nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Montagvormittag auf die B27 ausgerückt. Ein 30-Jähriger war kurz vor 10.30 Uhr mit einem Mercedes Vito samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Kläranlage Lustnau bemerkte er Rauch aus dem Motorraum seines Wagens und hielt in einer Parkbucht an. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte, setzte die Löschversuche des Fahrers fort. Bis zum Abschluss der Lösch- und Abschlepparbeiten gegen 11.50 Uhr musste der Verkehrs einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell