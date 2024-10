Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz, Körperverletzung, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Fahrzeug in Brand geraten

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Umständen eines Pkw- Brandes in der Nacht zum Sonntag aufgenommen. Gegen 22.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Hochschule in der Alteburgstraße. Als die Feuerwehr mit einem Löschzug und die Polizei vor Ort eintrafen, stand eine Mercedes A-Klasse bereits in Vollbrand. Umgehend eingeleitete Löscharbeiten verhinderten den Überschlag der Flammen auf ein benachbartes Gebüsch. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Trochtelfingen (RT): Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen ereignet hat. Ein in Richtung Engstingen fahrender Pkw-Lenker bog gegen 10.45 Uhr kurz nach der Zufahrt zum Gewerbepark Engstingen-Haid in einen Feldweg ab, weshalb die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der 26-jährige Fahrer eines Dacia erkannte dies zu spät und fuhr auf den bereits stehenden VW eines 58-Jährigen auf. Der Unfallverursacher musste in der Folge leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, der VW-Fahrer wurde lediglich an der Örtlichkeit medizinisch erstbehandelt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eningen unter Achalm (RT): Rauch in Asylunterkunft

Am Samstagabend gegen 21 Uhr sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer Asylunterkunft in der Straße Am Kappelbach ausgerückt, nachdem eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Vor Ort stellte die Feuerwehr Rauch im Gebäude fest, welcher von einer neben einem heißen Kochtopf befindlichen, angesengten Papiertüte ausging. Offene Flammen waren nicht wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Bewohner bestand nicht. Die genauen Hintergründe, die zur Rauchentwicklung führten, sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen.

Ostfildern (ES): Mit Bierkrug zugeschlagen

In der Nacht zum Sonntag ist es in einem Festzelt in der Hauptstraße in Kemnat zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 50-Jährigen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten die Kontrahenten gegen 23.20 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, bevor sie mit Fäusten aufeinander einschlugen. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere mit einem Bierkrug auf den Kopf des Älteren eingeschlagen haben. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte der 50-Jährige das Festgelände verlassen, kehrte aber kurz darauf noch während der Sachverhaltsaufnahme zurück. Seine blutende Kopfverletzung hatte er bereits selbst versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 17-Jährigen ein Platzverweis für das Festgelände erteilt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wolfschlugen (ES): Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Gleich vier Pkw hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hirschstraße und Hauffstraße beschädigt. Der Täter zerkratzte in der Hirschstraße einen VW, einen Audi sowie einen Seat. Bei einem weiteren in der Hauffstraße geparkten Audi wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/92240 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Eine 80-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Subaru bog von der Kanalstraße auf die aufgrund des Krautfestes gesperrte Hauptstraße ein. Dort erfasste er die in Richtung Stetten laufende Seniorin mit seinem rechten Außenspiegel. Der Unbekannte setzte die Fahrt zunächst in Richtung Stetten fort, wendete dann und fuhr wieder an der Unfallstelle vorbei über die Kanalstraße weg, ohne sich um die 80-Jährige zu kümmern. Auch Versuche von Zeugen, den Subaru-Fahrer zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Die Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, die Vorstellung in einer Klinik war nicht notwendig. Die Ermittlungen zum unbekannten Fahrer des Subaru, dessen Kennzeichen sich Zeugen merken konnten, hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.

Tübingen (TÜ): Radfahrerin übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in der Europastraße ist eine 59-jährige Fahrradfahrerin verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr wollte der 53-jährige Fahrer eines Mazda von einem Grundstück aus auf die Europastraße einfahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende Radlerin und kollidierte mit dieser. Die 59-Jährige stürzte in Folge dessen zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand augenscheinlich nicht.

Burladingen (ZAK): Gegen Felswand geprallt

Ein Unfall mit erheblichem Sachschaden und einer leicht verletzten Pkw-Lenkerin hat sich am Samstagabend auf der Landesstraße 382 bei Burladingen ereignet. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr die 23-jährige Fahrerin eines Hyundai gegen 20.15 Uhr von Burladingen in Richtung Stetten unter Holstein und verlor aus ungeklärter Ursache auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge touchierte sie mit ihrem rechten Fahrzeugheck die Leitplanke, ehe sie gegen eine Felswand prallte und zum Stillstand kam. Beim Aufprall lösten die Airbags des Pkw aus. Vorsorglich musste die 23-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am nicht mehr fahrbereiten Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Er musste in der Folge abgeschleppt werden.

Balingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen erlitt ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmittag auf der Kreisstraße 7126 im Bereich der Anschlussstelle B 27 Balingen-Nord ereignet hat. Ein 77-Jähriger fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Opel Grandland von der Bundesstraße ab und übersah beim Einfahren in den angrenzenden Kreisverkehr den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 57-Jährige stürzte infolge der Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei leicht. Nach Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

