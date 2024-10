Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall in Toosbüystraße

Flensburg (ots)

Am Dienstagabend (15.10.24) gegen 18.42 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mazda-Fahrer den Burgplatz in Richtung Innenstadt/Toosbüystraße. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Toosbüystraße frontal in einen ihm entgegenkommenden BMW. Der 29-Jährige war zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Rettungskräften befreit werden. Er wurde in die Diako verbracht, konnte aber mittlerweile die Klinik wieder verlassen. Der 33-jährige BMW-Fahrer erlitt einen Schock, die Kinder des Mazda-Fahrers wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde die Toosbüystraße bis ca. 21.20 Uhr voll gesperrt.

