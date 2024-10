Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Schwerer Verkehrsunfall nach Medizinischem Notfall in der Apenrader Straße

Flensburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (15.10.24), gegen 14.39 Uhr, befuhr ein 61-jährige Fahrer eines dänischen Linienbusses die Apenrader Straße in Flensburg stadtauswärts und verlor nach ersten Erkenntnissen während der Beförderung von drei Fahrgästen aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Infolgedessen fuhr er ungebremst auf einen vor ihm in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Audi eines 59-jährigen Mannes auf. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen vorausfahrenden Transporter eines 49-jährigen Dänen geschoben. Anschließend überfuhr der Linienbus einen rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, von dort in eine Straßenlaterne und kam schließlich auf dem angrenzenden Fuß- und Radweg zum Stehen.

Der Busfahrer wurde zunächst durch ersteintreffende Polizeikräfte und anschließend durch den Rettungsdienst vor Ort reanimiert und in die Diako verbracht. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Der 59-jährige Autofahrer wurde schwerverletzt und der 49-jährige Transporterfahrer mutmaßlich leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Zwei der drei Fahrgäste erlitten einen Schock und leichte Schnittverletzungen.

Für die umfangreiche Unfallaufnahme wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Apenrader Straße bis 19.40 Uhr voll gesperrt.

