Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrer unter Drogen

Landkreis Nordhausen (ots)

Im Zusammenhang mit Verkehrskontrollen wurden am Wochenende mehrere Fahrer festgestellt, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten.

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 27-Jähriger E-Scooter Fahrer in der Kranichstraße in Nordhausen angehalten. Ein Drogentest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Etwa 3 Stunden später zeigte ein Drogentest bei einem 50-Jährigen PKW Fahrer in der Halle-Kasseler-Straße in Sollstedt ein positives Ergebnis an, so dass auch in diesem Fall ein beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

Samstag Abend, 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte in der Hauptstraße in Nordhausen einen PKW. Der bei dem 45-Jährigen Fahrer durchgeführte Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an, in dessen Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte.

