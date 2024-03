LPI-NDH: Verkehrsunfall

Heiligenstadt (ots) - Am Samstag, dem 09.03.2024 gegen 08:15 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW Ford Fiesta in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß sie gegen einen bereits geparkten PKW Opel und schob diesen noch auf einen weiteren PKW Ford Kuga. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt ca. 6500,-EUR. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

