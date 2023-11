LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Kollision mit Jogger

Ilmenau (ots) - In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Bushaltestelle "Erholung" in der Schleusinger Straße in Stützerbach. Eine 21-jährige Fahrerin eines Subaru befuhr die Unterstraße und wollte fortfolgend auf die Schleusinger Straße auffahren. Hier kam es zur Kollision mit einem sich bereits auf der Schleusinger Straße befindlichen 38-jährigen Fahrer eines Mercedes. Der Subaru war nicht mehr fahrbereit ...

mehr