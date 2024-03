LPI-NDH: Fahren unter Drogeneinfluß

Geisleden (ots) - Am Samstag dem 09.03.2024 gegen 05:10 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Mitsubishi die L 1005 von Geisleden in Richtung Kreuzebra. dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Fahrer gab, an auf Grund von Übermüdung eingeschlafen zu sein. Bei dem Unfall wurde der PKW beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

mehr