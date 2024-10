Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Pkw Brand, Unfälle, Geld von Person gefordert

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Gustav-Wagner-Straße ist im Laufe des Freitags eingebrochen worden. Als der Bewohner gegen 17.30 Uhr nach Hause zurückgekommen ist, stellte er fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und Gegenstände im Garten liegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Reutlingen übernommen.

Bad Urach (RT): Drei beschädigte Fahrzeuge bei Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der B28, zwischen Bad Urach und Dettingen, zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Der 31-jährigen Lenker eines Pkw BMW fuhr infolge Unachtsamkeit auf den vor ihm, verkehrsbedingt wartenden, Pkw Ford eines 24-Jährigen auf, welcher hierdurch noch auf den vor ihm, ebenfalls stehenden, Pkw BMW eines 49-Jährigen geschoben wurde. Verletzte Personen gab es zum Glück keine, an den Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit vorgehaltenem Messer Geld gefordert - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein bislang Unbekannter Täter hat am späten Freitagabend in der Hauptstraße in Echterdingen, im Bereich eines Discounters, von einem 16-Jährigen Geld erpresst. Nach derzeitigem Kenntnisstand traf das Opfer vermutlich im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr auf den noch bislang unbekannten Täter. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte Geld. Nachdem der 16-Jährige ihm einen 20 Euro-Schein übergeben hatte, rannte er davon. Er verständigte zunächst weder seine Eltern noch die Polizei. Erst gegen 00.30 Uhr informierte der alkoholisierte Geschädigte die Polizei, indem er eine Streife kontaktierte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 16-17 Jahre, 180 cm groß, schwarze Haare, Oberlippen- und Kinnbart, beige Gucci-Basecap, blaue Oberbekleidung, dunkle Hose, schwarze Nike-Airmax-Schuhe, beige Gucci-Tasche. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0711/70913 zu melden.

Echterdingen (ES): Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, gegen 00.00 Uhr, ist es auf dem Krautfest zu einer gefährlichen Körperverletzung, die durch mehrere Personen begangen wurde, gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen rempelte eine bislang unbekannte männliche Person den späteren Geschädigten an. Nach einem kurzen verbalen Disput erhielt der 16 Jahre alte Jugendliche aus Leinfelden mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Anschließend trennten sich die beiden alkoholisierten Streitenden. Im weiteren Festverlauf begegneten sich die Personen wieder und laut Zeugenaussagen stürmten mehrere Jugendliche aus einer Gruppe um den vorherigen Täter über die Straße, stießen den Geschädigten zu Boden und traten diesem gegen Körper und Arme. Beim Eintreffen der Polizei ging die Tätergruppe zunächst flüchtig, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung gestellt und deren Personalien erhoben werden. Der leicht verletzte Jugendliche lehnte eine ärztliche Behandlung ab und wurde seinen Eltern übergeben. Weitere Ermittlungen dauern an.

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand in Parkhaus

Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro ist das Ergebnis eines Pkw-Brandes, welcher am Samstagmorgen im Parkhaus Wilhelmstraße entstanden ist. Gegen 08.10 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund einer ausgelöster Brandmeldeanlage in das Parkhaus entsandt. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Vollbrand eines dort geparkten Pkw's löschen und das Parkhaus entlüften. Das Untergeschoss bleibt vorerst abgesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Albstadt (ZAK): Zwischen Werkbank und Fahrzeug eingeklemmt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 33-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in einer Autowerkstatt in der Kientenstraße erlitten. Der Mann war gegen 17 Uhr mit Arbeiten an einem Klein-Lkw im Bereich des Motorraumes beschäftigt. Er bat seinen 21-jährigen Arbeitskollegen, dass dieser den Motor des Klein-Lkw starten soll. Aus bislang noch ungeklärter Ursache setzte nach starten des Motors der Klein-Lkw ein Stück nach vorne und klemmte dem 33-Jährigen beide Oberschenkel zwischen einer Werkbank und der Fahrzeugfront ein. Der 33-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Hechingen (ZAK): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wildermuthstraße ist am Freitag eingebrochen worden. Zwischen neun Uhr und 21 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und entwendete mehrere Gegenstände und Schmuck. Die Kriminaltechnik übernimmt die Spurensicherung am Tatort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall auf der B27

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr kam es auf der B27 Höhe Hechingen-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 18-jähriger Pkw-Lenker die B27 in Richtung Balingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Hechingen-Nord kam der Fahrer in einer Rechtskurve mit seinem zunächst nach links von der Fahrbahn ab und verlor anschließend die Kontrolle über den Pkw. In der Folge schleuderte der Pkw über die Fahrbahn, überschlug sich und kam im Bankett rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen und wurde in Folge in ein Krankenhaus verbracht

Hechingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße ist am Freitag eingebrochen worden. Zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu dem freistehenden Einfamilienhaus. Sämtliche Zimmer wurden im Anschluss nach Diebesgut durchsucht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe wurden entwendet. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Hechingen geführt.

