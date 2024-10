Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Schmalkalden (ots)

Mittwochnachmittag übersah eine 20-jährige Autofahrerin, als sie von der Asbacher Straße auf die Näherstiller Straße in Schmalkalden auffuhr, eine bereits dort fahrende vorfahrtsberechtige 47-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und durch die Wucht des Aufprall stießen die Fahrzeuge noch gegen das Auto eines dritten in der Straße "Am Schwimmbad" verkehrsbedingt wartenden 39-jährigen Fahrzeugführers. Die 47-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste im Rettungswagen behandelt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell