LPI-SHL: Flüchtiger Parfümdieb

Themar (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete Mittwochabend gegen 21:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Themar die Handtasche einer 15-Jährigen. Der Täter stieß der Jugendlichen von hinten kommend gegen die Schulter, entriss ihr die viereckige schwarze Handtasche mit goldenem Verschluss und flüchtete anschließend in Richtung des Bahnsteigs. Zum Glück wurde die 16-Jährige nicht verletzt. In der Tasche befanden sich neben dem Ausweis auch verschiedene Kosmetika. ...

mehr