Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Mittwoch, zwischen 11:18 Uhr und 11:39 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen grauen BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Häselriether Straße in Hildburghausen. Als er zurückkam, bemerkte er einen Lackschaden an der Beifahrerseite seines Pkw. Der Verursacher hatte den Unfallort verlassen ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0261839/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

