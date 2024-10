Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche entwendet

Themar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete Mittwochabend gegen 21:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Themar die Handtasche einer 15-Jährigen. Der Täter stieß der Jugendlichen von hinten kommend gegen die Schulter, entriss ihr die viereckige schwarze Handtasche mit goldenem Verschluss und flüchtete anschließend in Richtung des Bahnsteigs. Zum Glück wurde die 16-Jährige nicht verletzt. In der Tasche befanden sich neben dem Ausweis auch verschiedene Kosmetika. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die vermutlich männliche Person trug während der Tat dunkle Kleidung, war etwa 180 cm groß, schlank und ca. 18-20 Jahre alt. Trotz der durch die Polizei eingeleiteten Nachbereichsfahndung konnte der Handtaschendieb bislang nicht aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, dem flüchtigen Täter oder dem Verbleib der Handtasche geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262303/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

