POL-RT: Einbrüche, Autos angegangen

Nürtingen (ES): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Schellingstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über eine Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchte im Inneren der Praxis nach Stehlenswertem. Der Kriminelle entdeckte dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, mit dem er unerkannt flüchten konnte. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Starzach (TÜ): In Kläranlage eingebrochen

In ein Gebäude auf dem Gelände der Kläranlage in Börstingen ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 11.55 Uhr und acht Uhr überstieg der Täter offenbar den Zaun des Geländes, schlug an einem der Gebäude eine Fensterscheibe ein und suchte darin nach Stehlenswertem. Ob vom Gelände etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Autos in Tailfingen und Ebingen angegangen (Warnhinweis / Zeugenaufruf)

In Tailfingen und Ebingen hat in den vergangenen Wochen vermutlich ein und derselbe Kriminelle sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt ist, wurden in den beiden Stadtteilen zwischenzeitlich rund 20 in verschiedenen Straßen geparkte Fahrzeuge angegangen und zum größten Teil auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet. In drei Fällen schlug der Täter an den Autos jedoch das seitliche Dreiecksfenster im Heckbereich ein. Vereinzelt dürften die Wagen auch gänzlich unverschlossen gewesen sein. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen hauptsächlich Geldbörsen sowie Bargeld. Zeugen, die in den vergangenen Wochen in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Tailfingen und Ebingen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.

Die Polizei rät:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keinerlei Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (mr)

