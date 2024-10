POL-RT: Polizei warnt vor Betrugsmasche durch Fakeshops bei Heizölkäufen

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Motorradfahrer tödlich verletzt Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K 6773 ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war in einer vierköpfigen Motorradgruppe gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße von Böttingen herkommend in Richtung Gundershofen unterwegs. Als zweiter Fahrer in der ...

