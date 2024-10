Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Jugendtreff

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Einbruch in Jugendtreff

In eine als Jugendtreff genutzte Hütte im Ortsteil Eglingen ist eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, sieben Uhr, bis Mittwoch, neun Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe ins Innere der am Ortsrand im Hartweg liegenden Hütte. Die Eingangstür hatte ihm zuvor standgehalten und konnte nicht aufgebrochen werden. Im Anschluss entwendete er eine Geldkassette. Diese wurde auf einem nahe gelegenen Feldweg, ohne das sich zuvor darin befindliche Bargeld, aufgefunden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall im Kreisverkehr

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste am Donnerstagmorgen ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Nellingen in eine Klinik gebracht werden. Ein 68-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit einem Peugeot in den Kreisverkehr Esslinger-/Hindenburgstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 23 Jahre alten Radler, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand bereits im Kreisel befand. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ms)

Geislingen (ZAK): Rollerfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung der K 7121 / L 415 erlitten. Der 60 Jahre alte Zweiradfahrer war gegen 5.45 Uhr mit seinem Roller Agility auf der L 415 von Geislingen in Richtung Rosenfeld unterwegs. An der Einmündung der K 7121 missachtete ein 39-Jähriger, der mit einem Opel Astra aus Richtung Erlaheim kam und nach links Richtung Geislingen abbog, die Vorfahrt des Rollers und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer geriet hierbei nach rechts und stürzte nach einigen Metern. Er wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden am Pkw wird auf 4.000 Euro beziffert. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell