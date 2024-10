Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw aus Verkehr gezogen; Einbrüche; Angriff auf Polizeibeamte

Reutlingen (ots)

Unfall beim Wenden

Ein Wendemanöver auf der B 464 hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall geführt. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mann mit einem Audi die Bundesstraße in Richtung Altenburg und wartete aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im stockenden Verkehr. Trotz durchgezogener Linie wollte der Mann seinen Wagen wenden, wodurch es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 37-Jährigen kam. Dabei stieß der VW nahezu frontal mit dem vorderen Fahrzeugeck des Audi zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser um die eigene Achse. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die 37-Jährige und zwei bei ihr mitfahrende Kinder leicht verletzt worden sein. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 60.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 464 für circa 2,5 Stunden voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Metzingen (RT): Pkw aus dem Verkehr gezogen

In der Ulmer Straße endete die Fahrt eines 29-Jährigen am Mittwochabend. Der Mann war gegen 19.40 Uhr einer Streife des Polizeireviers Metzingen aufgefallen, da sein VW Golf GTI offensichtlich mehrere auffällige, technische Veränderungen aufwies. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Die montierten Sonderräder waren für den Pkw nicht zugelassen und die lichttechnischen Einrichtungen wiesen erhebliche Mängel auf. Dazu hing die angebrachte Sportauspuffanlage nur noch in Teilen an der Fahrzeugaufhängung und auch das Motorengeräusch war deutlich zu hoch. Schließlich konnte der 29-Jährige gleich für mehrere Anbauteile keine vorgeschriebenen Unterlagen vorweisen. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgeführt. Den 29-Jährigen erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (gj)

Aichwald-Schanbach (ES): Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht hat sich am Mittwochnachmittag in der Seestraße ereignet. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein Opel Astra die Seestraße in Schanbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Pkw im Bereich einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal gegen die Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses. Die drei Fahrzeuginsassen stiegen daraufhin offensichtlich unverletzt aus dem Pkw aus und sammelten mehrere Fahrzeugteile ein. Anschließend flüchteten sie mit dem beschädigten Pkw von der Unfallörtlichkeit. Mehrere Zeugen konnten das Geschehen beobachten und daraufhin die Polizei verständigen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der gesuchte Pkw angetroffen. An diesem dürfte ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein, während der Sachschaden an der Hauswand mindestens 1.000 Euro betragen dürfte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeuglenker aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Verletzte und Rückstau nach Unfall auf B 10

Ein Verkehrsunfall auf der B 10 am Mittwochnachmittag hat zu Verletzten und einem erheblichen Rückstau geführt. Gegen 16.40 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem BMW auf Höhe von Oberesslingen auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs und fuhr auf den vorausfahrenden Opel eines 30-Jährigen auf. Dabei zogen sich beide Männer Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Mit Rettungswagen wurden sie in eine Klinik gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der Richtungsfahrbahn der B 10 erforderlich. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Gegen 18.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen. (mr)

Esslingen (ES): Kind angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein angefahrenes Kind am Mittwochnachmittag in Esslingen erlitten. Ein 34-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit einem Fiat Scudo in einer Bushaltebucht in der Sulzgrieser Straße ein Stück rückwärts gefahren. Hierbei erfasste er mit seinem Wagen einen in der Haltebucht, mit dem Rücken zu ihm stehenden, zehn Jahre alten Jungen an dessen Schulranzen. Der Schüler stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Zehnjährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In den vergangenen Tagen ist in ein Wohnhaus in der Kirchheimer Sudetenstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag (05.10.2024) bis Mittwoch dieser Woche gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar und ließ Bargeld und Schmuck mitgehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Polizeibeamte angegriffen

Gegen einen 57-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße Polizeibeamte angriffen haben soll, ermittelt das Polizeirevier Esslingen. Gegen 1.25 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, weil eine Person in der Dunkelheit auf der Straße herumrennen und versuchen würde vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten, wobei es zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen sein soll. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 57-Jährigen, der sich trotz mehrfacher Aufforderung zunächst weigerte, die Fahrbahn zu verlassen. Bei der nachfolgenden Personenkontrolle griff er dann unvermittelt die Beamten an, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Beim Versuch ihm Handschließen anzulegen leistete er erheblichen Widerstand, wobei er und einer der eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Taubenstraße im Stadtteil Wurmlingen ist am späten Mittwochabend eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 19 Uhr und 22 Uhr zunächst ein Fenster gewaltsam Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss und im weiteren Verlauf ebenfalls durch das Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in die darüber liegende Wohnung. In der Folge durchsuchte er in beiden Wohnungen die Räume nach Stehlenswertem, wobei er auf Schmuck und Bargeld stieß, dass er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jb)

Dotternhausen (ZAK): Einbruch in Firmengebäude

Ein Firmengebäude in der Straße Im Hofstätt ist in der Nacht auf Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu der Fertigungshalle und entwendete verschiedene Werkzeuge. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Autos gerammt und Frau angefahren

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten wird sich ein 50-Jähriger nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Binsenbolstraße verantworten müssen. Gegen 23.30 Uhr hatte der Mann mit seinem Wagen zunächst ein auf der Straße geparktes Auto gerammt. Im weiteren Verlauf setzte er zurück, wobei er nicht nur ein weiteres Auto anfuhr, sondern dabei auch eine vor dem Wagen stehende 45-Jahre alte Frau erfasste, die vor dem Wagen stand. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Wenig später kam der 50-Jährige erneut zurück und fuhr mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Rettungskräfte zu, die die auf der Fahrbahn liegende Verletzte gerade notärztlich versorgten. Erst unmittelbar vor den Einsatzkräften stoppte er seinen Wagen und wurde unmittelbar darauf von den Polizeibeamten widerstandlos vorläufig festgenommen. Ein Rettungswagen brachte die 45-Jährige nachfolgend ins Krankenhaus, das die Frau nach einer ambulanten Behandlung noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Der sichtlich alkoholisierte 50-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde nach einer Blutentnahme im Krankenhaus in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers eingeliefert. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Donnerstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

