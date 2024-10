Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Pkw; Fässer im Wald entsorgt; Brand einer Waschmaschine; Verstöße bei LKW-Kontrollen festgestellt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Diebstahl aus Pkw (Warnhinweis)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein unbekannter Täter an einem geparkten Pkw im Steinerweg zu schaffen gemacht. Nachdem der Kriminelle den VW auf noch unbekannte Weise geöffnet hatte, durchwühlte er den Innenraum und entwendete Bargeld und mehrere EC-Karten. Möglicherweise war der Pkw nicht verschlossen. Bis der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, waren von dem Unbekannten bereits mehrere Zahlungen mit den Karten getätigt worden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keinerlei Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Fässer im Wald entsorgt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen gegen einen Unbekannten. Diesem wird vorgeworfen, zwischen Freitag (11.10.24) und Montag zwei blaue 60-Liter-Fässer an der Grillstelle "Füßle" im Wald zwischen Dettingen und Hülben abgestellt zu haben. Gemäß Aufschrift soll sich in den Fässern leicht entzündlicher, umwelt- und gesundheitsgefährdender Bremsenreiniger befinden. Der Bauhof kümmerte sich um die Beseitigung der beiden Behältnisse. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich des Grillplatzes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Engstingen (RT): Werkzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Auf hochwertiges Werkzeug hatte es ein Unbekannter in Kleinengstingen abgesehen. In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, machte sich der Täter wohl gewaltsam an einem in der Ludwigstraße geparkten Firmenfahrzeug zu schaffen und entwendete aus dem Innenraum unter anderem ein Hilti Lasergerät im Wert von über 1.000 Euro. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07129/92862-0 um Zeugenhinweise. (mr)

Esslingen (ES): Waschmaschine in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand einer Waschmaschine sein, zu dem Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, in die Hainbachstraße gerufen wurden. Kurz nach Inbetriebnahme der Maschine war diese offenbar plötzlich in Brand geraten. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, blieb der Sachschaden gering und auf die Maschine selbst beschränkt. Verletzt wurde niemand. (ak)

Mössingen (TÜ): Zu lang am Steuer

Deutlich zu lange am Steuer war ein 43-Jähriger, den die Verkehrspolizei am Mittwochvormittag an einer Kontrollstelle auf der B27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler aus dem Verkehr gezogen hat. Zwischen acht und zwölf Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten mit vier Polizeibeamten insgesamt 16 Fahrzeuge, darunter sechs Kleintransporter bis 3,5 Tonnen, davon zwei Gespanne, fünf Klein-Lkw bis zwölf Tonnen Gewicht und fünf große Lkw mit über zwölf Tonnen. Teilweise stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Ladung nicht ordentlich gesichert war. Im Rahmen der bei verschiedenen Fahrern aufgedeckten Verstöße gegen arbeitszeitrechtliche Vorschriften fiel ein 43-jähriger Fahrer eines MAN-Trucks den Polizeibeamten besonders auf. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann wohl rund 22 Stunden ohne ausreichende Pausen am Steuer seines Lkw gesessen haben. Er musste zunächst erst einmal eine Zwangspause von elf Stunden einlegen, bevor er weiterfahren durfte. Sowohl gegen ihn, als auch gegen seine Firma wurde nun ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, das ein Bußgelder in fünfstelliger Höhe nach sich ziehen könnte. (jb)

Kusterdingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B28 in Höhe Kusterdingen ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich an der Baustelle auf Höhe Kusterdingen ein Rückstau gebildet hatte. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck eines vor ihm haltenden VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden VW Touran und dieser wiederum auf einen davor wartenden VW Bus aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an allen vier Autos wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (jb)

Albstadt (ZAK): Kollision beim Abbiegen

Auf der K 7153 ist es am Mittwochvormittag zur Kollision zweier Autos gekommen. Kurz nach 10.30 Uhr wollte ein 64 Jahre alter Mann mit einem Subaru von der Straße Beibruck nach links auf die Landesstraße einbiegen, wobei er mit dem von Margrethausen heranfahrenden Opel einer 57-Jährigen zusammenstieß. Beim Unfall erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell