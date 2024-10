Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand von Papiermülltonne

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag in den Bereich Gustav-Werner-Straße / Konrad-Adenauer-Straße ausgerückt. Gegen 15.20 Uhr war durch eine Zeugin eine brennende Papiermülltonne auf einem dortigen Parkplatz mitgeteilt worden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der Schaden an dem Behälter wird auf circa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch Hinweise, wonach der Brand durch mit Feuerwerkskörper hantierende Kinder verursacht worden sein könnte. (mr)

Bad Urach (RT): Von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L245 erlitten. Die Frau befuhr gegen 20.50 Uhr mit einem Fiat die Landesstraße von Seeburg in Richtung Hengen. Als kurz vor dem Sportgelände ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte, wich sie den ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen nach rechts aus. Dieser überschlug sich in einem an die Fahrbahn angrenzenden Entwässerungsgraben und blieb auf der linken Seite liegen. Die 21-Jährige konnte das Unfallfahrzeug leicht verletzt verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. (rd)

Bad Urach (RT): Beim Anfahren nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat eine Zweiradlenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Bad Urach erlitten. Eine 44-Jährige hatte gegen 20.30 Uhr mit einem 3er BMW in der Stuttgarter Straße in einer parallel verlaufenden Parkbucht kurz angehalten. Beim Anfahren in den fließenden Verkehr kollidierte sie mit dem Leichtkraftrad einer 37 Jahre alten Frau, die von der Innenstadt herkommend unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die 37-Jährige zu Boden. Sie benötigte glücklicherweise keine sofortige ärztliche Hilfe. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro entstanden. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Radler gestürzt

Deutlich alkoholisiert war ein Radfahrer, der am Dienstagnachmittag auf der Fabrikstraße mit seinem Rad gestürzt ist. Der 65-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Fabrikstraße in Richtung Alsterweg unterwegs, wobei er auf Höhe der Haldenbrücke mit seinem Pedal am rechten Bordstein hängen blieb und stürzte. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über drei Promille. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wo er zudem noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, alleinbeteiligt in der Engelgasse gestürzt. Der 44-Jährige zog sich bei dem Unfall mit seinem Pedelec leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Rad war nur geringer Sachschaden entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radler unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp einem Promille. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (gj)

Albstadt (ZAK): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße ereignet. Dort war kurz nach 16.30 Uhr eine 32 Jahre alte Frau mit einem VW Multivan in Richtung Ebingen unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen übersah sie offenbar den Rückstau, der sich vor ihr gebildet hatte und fuhr auf den Dacia eines 34-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden außerdem der Dacia und drei davorstehende Autos aufeinander geschoben. Bei dem Unfall zog sich der 34-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Der VW sowie der Dacia mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell