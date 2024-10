Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Holz gestohlen; Fahrzeugbrand; Einbruch; Vandalen in Schulgebäude; Verkehrsunfall; Pkw gestohlen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Genkingen (RT): Holzdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Brennholz im Wert von rund 600 Euro ist zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in Genkingen von einem Lagerplatz einer Schuppenanlage an der L382 in der Nähe der Abzweigung der Stuhlsteige gestohlen worden. Der Geschädigte hatte das Holz gespalten und als Meterholz zu Bündeln gepackt. Zum Abtransport der sechs nun entwendeten Holz-Bündel dürfte der Täter ein entsprechendes Fahrzeug mit Greifarm und großer Lademöglichkeit benutzt haben. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07129/92862-0 um sachdienliche Hinweise. (gj)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand auf Bundesstraße

Auf der B 10 ist am Montagvormittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Lenker des VW Crafter war gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs, als vor der Ausfahrt Pliensauvorstadt die Motorkontrollleuchte des Wagens aufleuchtete. Der Fahrer stoppte daher auf dem Standstreifen, worauf der Transporter wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Im Zuge der Einsatz- und Löschmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn der B 10 gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mettingen ausgeleitet. Gegen 13.50 Uhr konnte er einspurig vorbeigeleitet werden. Für die aufwändige Reinigung der Fahrbahn war eine Spezialmaschine erforderlich. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Geschäftshaus

In ein Geschäftshaus in der Dieselstraße in Echterdingen ist am frühen Montagmorgen, gegen 4.45 Uhr, eingebrochen worden. Zwei bislang unbekannte Täter waren vermutlich über ein nicht verschlossenes Fenster in das Gebäude eingedrungen. Dort versuchten sie vergeblich, mehrere Türen aufzuhebeln, wurden jedoch von anwesenden Beschäftigten bei der Tat gestört. Die maskierten Einbrecher ergriffen daraufhin ohne Diebesgut die Flucht. Über den entstandenen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Tübingen (TÜ): Vandalen verwüsten Schulgebäude

Das Gebäude einer Schule im Berliner Ring ist zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, zum Ziel von Vandalen geworden. Die Täter drangen über ein Fenster in einen Klassenraum ein und warfen dort die Bestuhlung umher. Des Weiteren ließen sie aus dem Wasserhahn des Waschbeckens Wasser auf den Fußboden fließen. Teile des Inventars wurde aus dem Zimmer ins Freie gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (gj)

Neustetten (TÜ): Auf Kraftfahrstraße gewendet

Ein verkehrswidriges Wendemanöver ist die Ursache eines folgenreichen Verkehrsunfalls, den ein 62-Jähriger am Montagmorgen auf der B 28 verursacht hat. Der Mann stand gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes CLA aufgrund stark erhöhtem Verkehrsaufkommens zwischen Rottenburg in Fahrtrichtung der Anschlussstelle A 81 auf Höhe Neustetten im Stau. Trotz eingeschränkter Sicht und doppelter Fahrstreifenbegrenzung wendete der 62-jährige mit seinem Fahrzeug, um in die entgegengesetzte Richtung fahren zu können. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Pkw einer 18-jährigen, die mit ihrem Seat Ibiza auf der linken der beiden Fahrspuren fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Seat nach links in den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr geschleudert und streifte dort nach circa 40 Meter zunächst den Seat Cupra einer 51-jährigen Frau. Anschließend prallte die 18-Jährige mit ihrem Wagen nach weiteren 60 Meter frontal gegen den VW Polo eines 29 Jahre alten Mannes. Die 18 Jahre alte Frau wurde hierbei nach derzeitigem Stand leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ihr Seat, der Mercedes des Unfallverursachers und der VW Polo des 29-jährigen Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Räumung der Unfallstelle waren die Straßenmeisterei und auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße musste dazu in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. (gj)

Albstadt (ZAK): Mazda gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und neun Uhr, einen in der Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Madza 3 gestohlen. Im Inneren des Wagens, an dem die amtlichen Kennzeichen SIG-XO118, angebracht waren, hatte sich offenbar der Ersatzschlüssel befunden. Der Wert des Fahrzeugs wird circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (gj)

